Политика
Газета.RuНидерланды решили не называть себя Голландией
Правительство хочет, чтобы Нидерланды все воспринимали как "разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем". Как отмечается, "ребрендинг" названия будет произведен до конца 2019 года. Ранее было названо место проведения "Евровидения-2020".
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Нидерланды избавятся от названия «Голландия» в рамках странового ребрендинга
Про.Тонкости04 октября в 07:22
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Политика
Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о проверках питания в школах и детсадах Татарстана.
RT на русском 00:27
Музыка
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о впечатлениях от свадьбы Дарьи Клюкиной
Недавно телеведущая рассказала подписчикам о своих впечатлениях.
OAnews вчера в 05:54
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 04 октября в 11:11
Наука
Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы
Телеканал 360° вчера в 22:39
Гаджеты
Процессоры AMD EPYC Milan унаследуют у предшественников многое, включая разъем
На недавней презентации компания AMD рассказала о процессорах EPYC следующего поколения на микроархитектуре Zen 3. Они известны под условным наименованием Milan и придут на смену процессорам EPYC Rome на микроархитектуре Zen 2, которые за счет высокой производительности и энергетической эффективности изменили баланс на серверном рынке в пользу AMD.
iXBT.com вчера в 07:39
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о борьбе с раком простаты
StarHit.ru вчера в 20:00
Политика
Россия и Япония обсудили сотрудничество в космической сфере
Стороны согласились с «необходимостью продвигать новый пакет, в том числе договорных отношений, сотрудничества в космической сфере».
Взгляд.ру 00:28
Шоу-бизнес
Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии
Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.
Народные новости вчера в 08:53
Музыка
Группа Kiss даст подводный концерт в Индийском океане
Рок-группа Kiss заявила о том, что готовит подводный концерт в Индийском океане. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов.
Профиль 04 октября в 11:52
Авто
В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки
Оka.fm вчера в 09:00
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия
В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек
В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 октября в 05:36
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия 04 октября в 23:20
Армия и оружие
Турция усилила войска на границе с Сирией
Интерфакс вчера в 20:50
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru вчера в 15:04
Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Народные новости 04 октября в 19:28
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Волейбол
Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира
Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20