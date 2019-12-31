Общество

Портал ПоискПортал ПоискНидерланды отказались от названия «Голландия» официально

02.02.2020 С первого января этого года название Голландия для обозначения Нидерландов перестало существовать официально, сообщила радиостанция NOS. Такое решение было принято еще в октябре. По мнению правителmства страны это поможет формированию унифицированного национального бренда.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нидерланды с 1 января официально прекратили использовать название «Голландия»

Эхо Москвы00:32

Нидерланды в новому году перестали называться Голландией

Росбалт01:42

Голландия официально перестала существовать

Рамблер01:10

Нидерланды отказались от названия «Голландия»

Rambler News Service00:39

Нидерланды официально перестали быть «Голландией» с 1 января

Областная газета05:50

С 1 января название «Голландия» перестало существовать

Югополис00:08

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Политика

Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона

Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
РИА Новости 07:45
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

В Пензе работника центра занятости обвинили в убийстве коллеги

По версии следствия, вечером 27 декабря 2019 года в центре занятости населения Пензы между двумя работниками возник конфликт, который перерос в драку, в ходе которой 36-летний мужчина избил 56-летнего коллегу так, что тот захлебывался кровью.
РИА Новости 05:45
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском вчера в 04:50
Армия и оружие

Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

РБК 07:57
Происшествия

Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы «Ниссана» Карлоса Гона, — сообщает Reuters

Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы "Ниссана" Карлоса Гона, - сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Эхо Москвы 08:03
Общество

На Украине повысится минимальная зарплата

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
Солидарность 03:34
Политика

Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
РИА Новости 02:47
Экономика

Пенсии в России с 1 января вырастут на 6,6%

Пенсия по старости будет проиндексирована в России с 1 января 2020 года на 6,6%, повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
ТАСС 31.12.19 в 16:06
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Народные новости вчера в 13:48
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Хоккей

Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)

Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
REGNUM 00:03
Футбол

Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»

Известия вчера в 16:53
Футбол

«Ювентус» хочет продлить контракт с Роналду до 2023 года

Новый контракт стороны могут подписать весной, а зарплата португальца составит 35 млн евро. Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года.
ProstoProSport 04:55
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Политика

«Нафтогаз» оценил реакцию бывших властей Украины на договор с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко прокомментировал реакцию представителей бывшей украинской власти на газовый контракт с Россией.
RT на русском 08:02
Общество

Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов

Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место, передает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи

Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.
ОК! вчера в 06:27
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Хоккей

«Он просто моральный урод»: экс-форвард «Северстали» прошёлся по методам работы бывшего тренера

Причиной стали его резкие разногласия с главным тренером команды Андреем Разиным.
ВЕСТИ35.РФ 05:01
Общество

УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай

"Налаживает сотрудничество с зарубежным партнером Ульяновский автомобильный завод — в Китай поставлена пробная партия в количестве порядка 600 машин модели "Хантер".
РИА Новости вчера в 20:09
Спорт

Большунов удивлён выступлению Хальфварссона в гонке преследования

Sport.ru 04:00
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Единоборства

Президент UFC: «Многие верят, что Фергюсон побьет Хабиба»

FightTime.ru 02:53
Технологии

Microsoft через 2 недели прекратит поддержку Windows 7

Для корпоративных пользователей корпорация Microsoft разработала специальный платный пакет, в рамках которого будет обновляться Windows 7, но эта поддержка является достаточно дорогой, так как за один компьютер придется платить 25 долларов в первый год, 50 долларов во второй и 100 долларов в третий.
Astera 05:30
Политика

Трамп сетует на то, что Германия и Франция не выделяют деньги Украине

По словам Трампа, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон «являются отличными людьми», но «почему эти люди не выделяют деньги Украине», - сетует глава Белого дома.
Военное обозрение вчера в 23:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное