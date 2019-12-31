Общество

Портал ПоискПортал ПоискНидерланды отказались от названия «Голландия» официально

02.02.2020 С первого января этого года название Голландия для обозначения Нидерландов перестало существовать официально, сообщила радиостанция NOS. Такое решение было принято еще в октябре. По мнению правителmства страны это поможет формированию унифицированного национального бренда.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
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