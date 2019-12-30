Общество
РИА НовостиНидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".
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Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Наука
Эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу – Учёные
В любом случае, эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Общество
Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов
Европейский концерн Airbus впервые с 2011 года вышел на первое место по числу поставленных самолетов, обогнав Boeing.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона
Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Общество
В России поменялись правила получения пособий на детей
Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Политика
Генпрокуратура Украины перестала существовать
Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи».
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Происшествия
Землетрясение произошло у берегов Камчатки
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Гаджеты
Apple опустила цены на iPad в Китае
Компания Apple снизила цены на iPad в Китае, речь идет о новой модели начального уровня.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Армия и оружие
«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Кино
Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть
Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Игры
Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl
В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
Общество
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).