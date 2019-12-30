Общество

РИА НовостиРИА НовостиНидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".
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Голландия официально прекратила существование

Lenta.ruвчера в 23:53

Название «Голландия» перестало существовать

Коммерсантъвчера в 23:27

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

РИА Новостивчера в 21:41

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58

Название Голландия официально перестало существовать

Известиявчера в 17:54

Название «Голландия» официально перестало существовать

Life.ruвчера в 16:15

Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Телеканал 360°вчера в 15:09
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При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек

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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
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Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
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Эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу – Учёные

В любом случае, эволюция меняла плавники рыб перед тем, как они стали осваивать сушу.
HotGeo вчера в 09:16
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Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

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Airbus впервые за несколько лет обогнал Boeing по поставкам самолетов

Европейский концерн Airbus впервые с 2011 года вышел на первое место по числу поставленных самолетов, обогнав Boeing.
Телеканал 360° вчера в 21:08
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
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Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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РИА Новости 02:18
Общество

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Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
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Коммерсантъ вчера в 09:59
Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал обращение к крымским татарам в новогодней речи Владимира Зеленского комичной ситуацией и призвал украинские власти повзрослеть, признав выбор крымчан жить в составе России.
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Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica

Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
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Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Общество

В России поменялись правила получения пособий на детей

Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Регион online вчера в 05:26
Политика

Генпрокуратура Украины перестала существовать

Ранее NEWS.ru сообщал, что писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи».
News.ru 03:30
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
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Землетрясение произошло у берегов Камчатки

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Кино

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Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
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РИА Новости вчера в 19:41
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Apple опустила цены на iPad в Китае

Компания Apple снизила цены на iPad в Китае, речь идет о новой модели начального уровня.
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Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
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Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья

Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
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Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Кино

Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть

Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
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REGNUM 30.12.19 в 10:02
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Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

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