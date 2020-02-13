Политика
ИнтерфаксСтрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters.Коммерсантъ03:33
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Авто
Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento
Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Сирии. В Кремле оценили вероятность непосредственного вмешательства США в ситуацию в Идлибе.
Гаджеты
Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП
Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.
Экономика
Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято
Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Политика
Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики
Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Футбол
Андрей Тихонов: «То, что я хотел увидеть от „Спартака“, я не увидел. Команда еще до конца не поняла, что хочет Тедеско»
Эксперты «Матч ТВ» Андрей Тихонов и Андрей Талалаев в прямом эфире поделились мнением о выступлении «Спартака» на Кубке Париматч Премьер и готовности команды к возобновлению РПЛ.
Экономика
В России подешевели загородные дома и дачи
По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Культура
Выставка «Семь девушек» откроется в Москве в честь 100-летия Башкортостана
Ярким завершением празднования 100-летия республики Башкортостан станет открытие выставки картин "Семь девушек" в Полномочном представительстве республики при Президенте РФ.
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Футбол
Полузащитник «Бенфики» приостановил карьеру из-за проблем с глазами
26-летний бразильский полузащитник португальской «Бенфики» Габриэл вынужден приостановить карьеру из-за проблем с глазами.
Киберспорт
HenryG: «Project A — лучшее, во что я играл со времен CS:GO»
Комментатор CS:GO Генри HenryG Грир поделился впечатлениями от Project A. По его словам, игра Riot Games очень похожа на шутер от Valve с точки зрения карт, механики и игрового процесса.
Космос
Взглянуть Солнцу в… ячейку
Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.
Политика
Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Здоровье
В Томске из-за эпидемии ОРВИ отменили массовые мероприятия
Пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора информирует, что в Томске и некоторых районах Томской области из-за распространения ОРВИ введены ограничения.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Гаджеты
Весенний Honor приехал в Россию в честь Дня святого Валентина
Подшефный Huawei бренд Honor объявил о начале продаж в России смартфона Honor 9X в новом цвете в честь Дня святого Валентина.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Здоровье
В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса
В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.
Здоровье
В Пскове ввели «масочный» режим
В администрации Пскова сообщили, что в образовательных и социальных учреждениях города, а также в торговых предприятиях и местах общественного питания вводится «масочный» режим.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Политика
Польский премьер подтвердил намерение посетить Смоленск и Катынь
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил свое намерение посетить Смоленск и Катынь по случаю годовщины крушения президентского авиалайнера Ту-154 и 80-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.
Общество
FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.