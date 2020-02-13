с чего всё началось

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.

Авто Kia опубликовала изображения нового Kia Sorento Официальная премьера автомобиля в Южной Корее пройдет 17 февраля. Новый Kia Sorento сфотографировали во время съемок рекламы.

Гаджеты Результаты тестирования AMD Navi 12 пролили свет на статус этого ГП Источник не называет конкретных результатов тестирования, но утверждает, что по уровню быстродействия Navi 12 не так далёк от Radeon RX 5500M — мобильного графического решения начального уровня.

Политика Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика В России подешевели загородные дома и дачи По итогам 2019 года в большинстве регионов России стали доступнее загородные дома и дачи для сезонного проживания, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Космос Взглянуть Солнцу в… ячейку Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Гаджеты Весенний Honor приехал в Россию в честь Дня святого Валентина Подшефный Huawei бренд Honor объявил о начале продаж в России смартфона Honor 9X в новом цвете в честь Дня святого Валентина.

Здоровье В Китае зафиксировали рост смертности от коронавируса В китайской провинции Хубэй, печально известной как эпицентр вспышки опасного коронавируса, стало известно о "самом высоком приросте смертности за сутки" - 242 новых летальных исходах.

Здоровье В Пскове ввели «масочный» режим В администрации Пскова сообщили, что в образовательных и социальных учреждениях города, а также в торговых предприятиях и местах общественного питания вводится «масочный» режим.