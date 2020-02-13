Политика

РИА НовостиРИА НовостиНидерланды отказались передать России производство по делу о MH17

По словам Грапперхауса, о возможности передачи судебного делопроизводства над тремя россиянами по делу об MH17 России "не может быть и речи". Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters
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