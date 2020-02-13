Политика

REGNUMREGNUMМинистр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз. Граппергаус сообщил парламенту, что поручил Аудиторской Службе центральных органов власти ещё раз проверить все доклады, вызвавшие нарекания информаторов.
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с чего всё началось
Нидерланды не согласились с предложением Москвы привлечь к ответственности в России троих россиян, фигурантов дела о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщает Reuters
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Коммерсантъ03:33

Подробнее о событии

Нидерланды отказались судить подозреваемых в крушении MH17 в России

Дождь06:36

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

RT на русском05:16

Нидерланды ответили отказом на предложение Москвы судить в РФ подозреваемых в причастности к гибели «Боинга»

Эхо Москвы06:00

Гаага заявила о предложении Москвы судить россиян по делу MH17 в России

РБК03:09

Нидерланды отказали России в просьбе самостоятельно судить подозреваемых по MH17

Lenta.ru02:38

Подозреваемых в уничтожении Boeing над Донбассом предложили судить в России

URA.Ru01:40

Нидерланды отказались от российского предложения судить подозреваемых в крушении МН17 в РФ

ТАСС04:57
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Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Коммерсантъ 07:36
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Газета.Ru 05:24
Экономика

Набиуллина: «Мы не хотим, чтобы у нас на рынке были цифровые финансовые монополии»

Превращение банков с доминирующим положением на рынке в сверхмощные экосистемы является вызовом для конкуренции в российском банковском секторе.
Банки.ру 08:06
Политика

Трамп не возражает против вывода войск США с Филиппин

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами во время приема в Белом доме президента Эквадора Ленина Морено, заявил, что не имеет возражения против разрыва соглашения с Филиппинами об иностранных вооруженных силах.
Военное дело 02:08
Политика

Украина инициировала заседание Генассамблеи ООН по Донбассу

Киев инициировал проведение заседания Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных ему территориях Донбасса, оно состоится 20 февраля, сообщил МИД Украины, передаёт РИА «Новости».
Парламентская газета 06:33
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Единоборства

Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, полагает, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.
Чемпионат 01:18
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Политика

Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru 07:58
Авто

Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
32CARS.ru вчера в 01:11
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Происшествия

В Челябинске таксист избил пассажира за просьбу изменить адрес поездки

Новый День 05:55
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Футбол

РФС: руководители «Арарата» отстранены на 4 года

Российский футбольный союз (РФС) "констатирует смерть" московского клуба "Арарат", его руководители четыре года не смогут работать в футболе, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
РИА Новости 07:28
Происшествия

Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео

Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Известия вчера в 14:43
Происшествия

Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Рейтинг доверия Путину упал вдвое

За последние два года рейтинг доверия Владимиру Путину упал почти в два раза – в декабре 2017 года он составлял 60%.
АМИТЕЛ вчера в 02:44
Футбол

Дюков: будет правильно, если «Тинькофф банк» станет партнером РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что посчитал правильным, если банк "Тинькофф" станет партнером Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 08:15
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru 11 февраля в 10:24
Армия и оружие

Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции

14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
REGNUM вчера в 03:46
Экономика

ЦБ хочет контролировать правила продажи финансовых продуктов

Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
Коммерсантъ 07:49
Футбол

Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге

«Екатеринбург Арена» примет финал Кубка России- 2019/20. Такое решение сегодня приняли во время заседания исполкома РФС.
Спорт БИЗНЕС Online 05:18
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус

Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
РЕН ТВ 07:41
Кино

«А вы думали, что нужно только изменить ему зубы» — критики недовольны «Соником в кино»

CyberSport.ru 03:09
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