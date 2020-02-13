с чего всё началось

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз. Граппергаус сообщил парламенту, что поручил Аудиторской Службе центральных органов власти ещё раз проверить все доклады, вызвавшие нарекания информаторов.

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