Футбол

Ruposters.ruRuposters.ruНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
Газета.Ruвчера в 08:28

Подробнее о событии

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия, в дальнейшем будет использовать Нидерланды

Эхо Москвывчера в 14:02

Нидерланды решили отказаться от названия Голландия

Газета.Ruвчера в 08:28

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками

Чемпионатвчера в 03:30

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Sportbox.RUвчера в 04:13

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Pravda.Ruвчера в 04:52

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Матч ТВвчера в 04:13

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

РИА Новостивчера в 02:20
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