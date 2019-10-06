Футбол
Ruposters.ruНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ruвчера в 08:28
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Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
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