с чего всё началось

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.

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