Футбол
Журналистская правдаНидерланды отрекаются от Голландии
В рамках новой стратегии Нидерланды планируют пропагандировать себя как страну «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Начать активную раскрутку «бренда» Нидерланды планируется уже в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
Sportbox.RU06 октября в 04:13
Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
Матч ТВ06 октября в 04:13
Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
Чемпионат06 октября в 03:30
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