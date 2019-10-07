с чего всё началось

В рамках новой стратегии Нидерланды планируют пропагандировать себя как страну «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Начать активную раскрутку «бренда» Нидерланды планируется уже в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

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Происшествия Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Недвижимость Новостройки в России выросли в цене почти на 12% Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость квартир в России во втором квартале 2019 года выросла на 6,9%. По данным аналитиков компании Колди, это почти в пять раз больше прошлогодних темпов роста.

Кино Федор Бондарчук снимет свой первый сериал Российский режиссер Федор Бондарчук начал снимать свой первый сериал, который получил название «Псих», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

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Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.

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