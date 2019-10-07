Футбол
КоммерсантъВласти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды. Как сообщает The Guardian, решение принято для обновления глобального имиджа.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
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РЕН ТВ вчера в 18:40
Армия и оружие
Песков: США не предупредили Россию о выводе войск из Сирии
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В Самаре участники шумного заезда блогера Гасанова заплатят штрафы
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