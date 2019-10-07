с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды. Как сообщает The Guardian, решение принято для обновления глобального имиджа.

Политика Александр Калашников назначен директором ФСИН Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.

Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

Экономика ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Применение комплекса «Палантин-К» впервые показали на видео Впервые обнародовано видео, позволяющее увидеть работу расчета комплекса РЭБ "Палантин-К" В Ленинградской области на полигоне "Лужский" прошли учения войск радиоэлектронной борьбы Гвардейской общевойсковой армии ЗВО.

Энергетика Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году Белоруссия может снизить закупки газа из России в 2020 году в связи с запуском БелАЭС, сообщил министр энергетики страны Виктор Каранкевич.

Политика Путин и Шойгу провели отдых в тайге Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.

Авто Новый «каблучок» Lada Van появится в 2020 году Новый российский «каблучок» LADA Van – аналог Renault Dokker с измененным дизайном, выйдет в продажу летом 2020 года.

Общество Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Келоз.

Происшествия Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Политика Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.

Общество Нижегородский поселок может стать самым смешным в России Сервис путешествий Туту.ру проводит голосование за самое смешное название населенного пункта. На этой неделе проходит 6 тур голосования.

Футбол Джампаоло проработал в «Милане» меньше всех тренеров в истории клуба По сообщениям итальянских СМИ, главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отправлен в отставку с занимаемой должности.

Общество Туалеты на российских вокзалах сделают бесплатными Уборные на территориях российских вокзалов станут бесплатными с 1 января 2020 года.

Политика Лукашенко рассказал о предельном градусе недоверия между Западом и РФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что градус недоверия между Россией и Западом достиг предельного значения.

Политика Киевский суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил взять под стражу бывшего депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.

Политика Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Единоборства Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову, предложив бой в Москве Ирландский боец Конор Макгрегор написал у себя в Twitter пост, адресованный российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Хабибу Нурмагомедову, которые накануне защитил с успехом свой чемпионский пояс UFC в легком весе.