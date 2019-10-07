с чего всё началось

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Футбол Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.

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