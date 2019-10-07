Футбол

Журналистская правдаЖурналистская правдаНидерланды отрекаются от Голландии

Справка: название Голландия имеет глубокие исторические корни и происходит от названий двух наиболее развитых провинций страны — Северная и Южная Голландия.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
Газета.Ru06 октября в 08:28

Подробнее о событии

«Нидерланды» — да, «Голландия» — нет. Как правильно называть страну?

Аргументы и Факты06:41

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Матч ТВ06 октября в 04:13

Не новая Голландия: какие страны меняли названия

РБКвчера в 11:07

Нидерланды назвали позор своей страны

РИА Новостивчера в 01:00

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия, в дальнейшем будет использовать Нидерланды

Эхо Москвы06 октября в 14:02

Дни Голландии сочтены

Вести.Ruвчера в 18:49

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками

Чемпионат06 октября в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 09:16, Ашберн
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Политика

Georgian airways готовит иск против России из-за запрета полетов

Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
РИА Новости 09:05
Общество

Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех

В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Политика

Лукашенко считает войну в Донбассе конфликтом России и Украины

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 04:43
Политика

Стало известно о прошлой службе нового директора ФСИН

О назначении Калашникова на должность директора ФСИН стало известно ранее 8 октября.
Lenta.ru 08:55
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Экономика

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Министерства финансов России и Турции подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах.
RT на русском 08:44
Здоровье

Турчак предложил улучшить законопроект об обращении лекарств

Законопроект "Об обращении лекарственных средств" может пополниться нормами, упрощающими ввоз и назначение для конкретных пациентов незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества.
Дни.ру 08:16
Шоу-бизнес

Опубликовано официальное обращение Анастасии Заворотнюк к народу

Аноним утверждал, что звезда "Моей прекрасной няни" умерла в больнице 5 октября, но родственники актрисы скрывают это от народа.
ТВ Центр вчера в 01:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия» Ребровскому

Коммерсантъ 08:18
Интернет

Настольный браузер Opera поможет уйти от слежки

Разработчики Opera обновили настольную версию браузера, встроив в неё систему защиты от слежки за онлайн-активностью.
Вести.Хайтек 06:59
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов предположил, с чем может быть связана выписка актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости 06:56
Футбол

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Единоборства

Соперник Усика Спонг провалил допинг-тест перед боем

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Тайрон Спонг, являющийся соперником Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом весе, провалил свой допинг-тест.
RuNews24.ru 03:33
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Энергетика

Минэнерго предупредило о риске падения спроса на нефть

«Прогнозируется замедление роста мирового спроса на нефть после 2025 года с возможным достижением пика спроса ранее 2030-х годов», — сказано в документе.
РБК 05:07
Политика

Разведение войск в Донбассе сорвалось

Lenta.ru вчера в 06:11
Шоу-бизнес

Состояние пережившего инсульт Бориса Моисеева заметно ухудшилось

Телеграм-канал «НеМалахов» отмечает, что Моисеев перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные.
Телепрограмма вчера в 06:11
Общество

Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса

В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Российская газета 05:58
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Экономика

Китай уже десятый месяц подряд наращивает свои золотые резервы

Золотые резервы Китая продолжили расти к сентябрю 2019 года уже 10-й месяц подряд, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 02:05
Происшествия

В Екатеринбурге 80-летний пенсионер обвиняет сына в избиении

В Екатеринбурге пенсионер Борис Георгиевич рассказал, что в его семье постоянно происходят конфликты, а сын периодически избивает, пишет портал E1.
ТагилСити.ру вчера в 12:14
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета вчера в 10:29
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Шоу-бизнес

Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике

Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Единоборства

Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт вчера в 13:34
Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием иномарки и бензовоза в Вологодской области, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 03:42
Авто

В России появятся умные «лежачие полицейские»

В случае если испытания будут признаны успешными, умные «лежачие полицейские» появятся на дорогах России уже в 2021 году.
AutoNews 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное