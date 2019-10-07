Футбол
Журналистская правдаНидерланды отрекаются от Голландии
Справка: название Голландия имеет глубокие исторические корни и происходит от названий двух наиболее развитых провинций страны — Северная и Южная Голландия.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде
Матч ТВ06 октября в 04:13
Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
Чемпионат06 октября в 03:30
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Разведение войск в Донбассе сорвалось
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Состояние пережившего инсульт Бориса Моисеева заметно ухудшилось
Телеграм-канал «НеМалахов» отмечает, что Моисеев перестал реагировать на речь, движения стали вялые и замедленные.
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