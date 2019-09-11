с чего всё началось

Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.

Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17

Политика Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают на работу в балтийскую республику, сообщает Sputnik Эстония.

Происшествия Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории 18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.

Происшествия СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Происшествия Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.

Космос В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар Для исследования атмосферы K2-18b ученые воспользовались данными телескопа "Хаббл".

Общество Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.

Футбол Вандерсон признан лучшим игроком «Краснодара» в августе Болельщики "Краснодара" признали полузащитника Вандерсона лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж Артист сменил прическу и стал блондином. На своей странице в Инстаграме Прохор Шаляпин опубликовал фото в новом образе.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Экономика Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Происшествия Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Политика Bloomberg узнало о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность смягчения санкций в отношении Ирана, однако это вызвало резко негативную реакцию у Джона Болтона, занимавшего пост советника по нацбезопасности.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Общество Новые иски к соратникам Алексея Навального подали «Мосгортранс», метрополитен и предприятие «Автомобильные дороги» Накануне Коптевский суд Москвы взыскал с Ильи Яшина, Любови Соболь, Ивана Жданова, Алексея Навального и еще ряда известных оппозиционеров больше миллиона рублей по иску Мосгортранса.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL «Газпром» должен сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до половины транзитной мощности, как постановил суд Евросоюза.

Происшествия Найдены сокровища «ночного губернатора» Петербурга В распоряжении канала оказались фотографии комнаты, расположенной на верхних этажах музея, где хранилось более 200 предметов, принадлежащих Барсукову, также известному как «ночной губернатор» Петербурга.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отравлении в ресторане В случае недомогания после ужина следует обратиться к врачу, а также подать жалобу на заведение, рассказали в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

Космос Робота Федора больше не отправят в космос Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.

Происшествия Суд признал смерть во время секса в командировке несчастным случаем Во Франции суд признал мужчину, скончавшегося во время секса в командировке, жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Транспорт РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.

Происшествия Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Общество Иван Демидов возглавит парк «Зарядье» В 2000-е Демидов ушёл из музыкальной журналистики и начал вести телепрограмму «Канон» и «Русский взгляд» на телеканале «Московия», а в 2005-м стал главредом канала «Спас».