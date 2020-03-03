Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.

Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

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