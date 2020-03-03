Армия и оружие
Lenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс
Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Авто
Renault Morphoz с раздвижным кузовом представлен официально
Новый концепт-кар универсального электромобиля представила компания Renault.
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Музыка
Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»
Российский эстрадный певец, композитор и продюсер Филипп Киркоров прокомментировал новость о том, что Россию на конкурсе «Евровидение-2020» будет представлять панк-рейв группа Little Big.
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Футбол
Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии
«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
Общество
СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Общество
В думе продолжают решать, кого и как увековечивать в Сахалинской области
В областной думе состоялось заседание рабочей группы, цель которой — разработать закон, в котором было бы прописано, кого и в каком порядке нужно увековечивать, кто за это отвечает и т. п. На прошлой неделе этот вопрос обсуждали с представителями районов.
Кино
Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Общество
Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику
Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани
Здоровье
Оптометрист бесплатно проконсультирует сахалинцев
Профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой, пройдет в Южно-Сахалинске.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Игры
Death Stranding на PC получила защиту Denuvo
Общество
В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Наука
Почвенным микробам дали свет
Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Происшествия
Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе
Подростки из Саратова, задержанные по подозрению в приготовлении к массовому убийству в школе, говорят, что не планировали совершать этого преступления.
Политика
Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии
Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, какие корабли получит ВМФ России в 2020 году
В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.