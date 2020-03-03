Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСтало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

Власти Нидерландов планировали отправить в Донбасс войска после падения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом со ссылкой на представителя вооруженных сил страны сообщает издание Telegraf.
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Нидерланды намеревались направить войска в Донбасс

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Нидерланды планировали отправить войска в Донбасс

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После крушения МН17 власти Нидерландов планировали ввести войска на Украину

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Стало известно о планах Нидерландов отправить войска в Донбасс

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Отправить войска: раскрыты планы Нидерландов в Донбассе

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Telegraaf: Нидерланды собирались перебросить войска на место крушения MH17

REGNUM07:22
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Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

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Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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Авто

Renault Morphoz с раздвижным кузовом представлен официально

Новый концепт-кар универсального электромобиля представила компания Renault.
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Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
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Киркоров отреагировал на участие Little Big в «Евровидении»

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Армия и оружие

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии

Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Rambler News Service вчера в 07:38
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Команда из четвертого дивизиона пробилась в полуфинал Кубка Германии

«Саарбрюккен» пробился в полуфинал Кубка Германии. Команда в серии послематчевых пенальти нанесла поражение «Фортуне».
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
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Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы

Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
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В думе продолжают решать, кого и как увековечивать в Сахалинской области

В областной думе состоялось заседание рабочей группы, цель которой — разработать закон, в котором было бы прописано, кого и в каком порядке нужно увековечивать, кто за это отвечает и т. п. На прошлой неделе этот вопрос обсуждали с представителями районов.
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Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

Газета.Ru 29 февраля в 16:37
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МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
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В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа

Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
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Женщины России ждут на 8 марта ювелирные украшения и косметику

Из числа опрошенных представителей сильного пола 43% планируют порадовать своих женщин 8 марта парфюмерией и косметикой, 26% — ювелирными изделиями, 22% — подарочными сертификатами.
Параграфист 04:22
Футбол

Матч за Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани

Turkmenportal вчера в 11:47
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Оптометрист бесплатно проконсультирует сахалинцев

Профилактическая акция, посвященная Всемирному дню борьбы с глаукомой, пройдет в Южно-Сахалинске.
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Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»

В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Свободная Пресса 11:25
Политика

Байден победил на праймериз в Виргинии

Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
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В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело

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Death Stranding на PC получила защиту Denuvo

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В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
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Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
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Наука

Почвенным микробам дали свет

Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
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Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Происшествия

Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе

Подростки из Саратова, задержанные по подозрению в приготовлении к массовому убийству в школе, говорят, что не планировали совершать этого преступления.
Российская газета 03:26
Политика

Врачи заявили об отравлении лидера оппозиции Абхазии

Аслан Бжания отвезли в больницу 2 марта в Сочи, накануне до выборов в президенты.
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Происшествия

Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после того, как встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
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В состав ВМФ России в 2020 году будет передан целый ряд боевых и специальных кораблей, сообщил 3 марта министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании по вопросам выполнения гособоронзаказа.
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