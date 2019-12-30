Общество

Инфо24Инфо24Нидерланды полностью отказались от названия «Голландия»

Власти Нидерландов официально отказались от использования наименования «Голландия» в качестве альтернативного названия страны. С января 2020 года для обозначения названия государства всеми структурами, представляющими страну за рубежом, используется только официальное название — Нидерланды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нидерланды официально отказались от названия Голландия для обозначения государства

Новая газета09:55

Нидерланды в новому году перестали называться Голландией

Росбалт01:42

Голландия официально перестала существовать

Рамблер01:10

Нидерланды отказались от названия «Голландия»

Rambler News Service00:39

Нидерланды с 1 января официально прекратили использовать название «Голландия»

Эхо Москвы00:32

С 1 января название «Голландия» перестало существовать

Югополис00:08

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру 30.12.19 в 06:15
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Хоккей

Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Российская газета 09:00
Происшествия

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

Издевательства над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области попали на видео. Кадры опубликованы на YouTube-канале Gulag.net.
Lenta.ru 09:31
Культура

Пугачева в красной юбке отожгла на концерте

На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Чистовик 01:35
Космос

Какие секреты Солнца стали известны после космической миссии NASA

РБК 30.12.19 в 02:49
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт вчера в 16:20
Армия и оружие

Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет

Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
ГЛАС.RU 04:37
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Экономика

Агаларов раскритиковал низкие зарплаты и пенсии россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
РИА Новости 08:30
Политика

Британский журнал назвал Крым российской территорией

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости 12:39
Общество

Экс-глава Nissan рассказал, что сам организовал побег из Японии

Экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сбежавший из Японии в Ливан, рассказал, что члены его семьи непричастны к организации побега, передаёт в четверг телеканал BFMTV.
РИА Новости 11:11
Армия и оружие

В Иране заявили о попытке США сорвать совместные с РФ учения

Известия 06:45
Происшествия

В центре Петербурга горящий мужчина упал с крыши на женщину

Охваченный огнем мужчина упал с крыши трехэтажного дома в центре Петербурга вечером 2 января. Падение пришлось на проходившую мимо женщину.
REGNUM 12:42
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Общество

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Рrоjест - EastMed).
Российская газета 06:56
Общество

Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Карпатах

Президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковеле в Карпатах.
Украина.ру 08:53
Общество

Названы самые безопасные авиакомпании на 2020 год

Портал AirlineRatings составил список наиболее безопасных авиакомпаний мира на 2020 год. Рейтинг возглавил австралийский перевозчик Qantas.
Известия 10:44
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

RuNews24.ru 03:43
Общество

Поправки в ПДД вступили в силу в России

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 10:24
Игры

Microsoft готовит игру с фотореалистичной графикой нового поколения

Ferra вчера в 14:12
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Политика

Послы Израиля и Польши сочли оскорбительным баннер с Бандерой в Киеве

Как сообщалось, в центре Киева вечером 1 января состоялось факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры.
Интерфакс 11:44
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 31.12.19 в 03:53
Гаджеты

Samsung Galaxy Note9 получает обновление Android 10

Samsung Galaxy Note9 начал получать Android 10 на основе One UI 2.0 в прошлом месяце в рамках бета-теста.
ITZine.ru 31.12.19 в 05:37
Политика

Новое правительство Австрии выступило за смягчение санкций против РФ

Вновь сформированное правительство Австрии, в которое вошли Австрийская народная партия Себастьяна Курца и - впервые в новейшей истории республики - "Зеленые", представило в четверг программу на ближайшие четыре года.
Российская газета 12:16
Кино

Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»

Газета.Ru 09:01
Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

РБК 12:24
Происшествия

Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани

RT на русском 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное