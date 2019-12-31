Общество
ИзвестияНазвание Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщает The Guardian. По мнению правительства, такое решение перераспределит туристический поток.
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Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Политика
Украинский политолог Карасев назвал 2020 год решающим для Киева
Украинский политолог Вадим Карасев назвал 2020 год для Украины годом протрезвления. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
Общество
Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем
Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Общество
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Происшествия
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери
В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Транспорт
Собянин провел технический пуск шести станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Экономика
В России ограничили максимальный размер долга по кредитам
Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Политика
Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января
Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».