Общество

ИзвестияИзвестияНазвание Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщает The Guardian. По мнению правительства, такое решение перераспределит туристический поток.
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«Стерли» с карты. Нидерланды отказались называть страну Голландией

Национальная служба новостей03:00

Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

RT на русском00:28

Страны Голландии больше не будет. Почему?

Турпром31.12.19 в 04:57

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

РИА Новостивчера в 21:41

Голландия официально прекратила существование

Lenta.ruвчера в 23:53

Не только тюльпаны и кофешопы: 10 причин поехать в Нидерланды

Salt Mag30.12.19 в 19:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 00:18
Происшествия

В Уфе хулиганы обстреляли фейерверками жилой дом

НТВ 03:49
Политика

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Lenta.ru вчера в 21:49
Политика

Украинский политолог Карасев назвал 2020 год решающим для Киева

Украинский политолог Вадим Карасев назвал 2020 год для Украины годом протрезвления. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала NewsOne.
ФАН 06:14
Хоккей

Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)

Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
RT на русском 04:29
Общество

Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем

Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Известия вчера в 18:41
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Общество

После удаления желудка у Андрея Павленко не осталось шансов на спасение

Вести.Ru 06:08
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 31.12.19 в 06:13
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Общество

Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства

С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Lenta.ru 06:37
Происшествия

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Вести.Ru 05:52
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Транспорт

Собянин провел технический пуск шести станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Российская газета 04:43
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре

Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Avia.pro 04:19
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Общество

В России 99 человек стали миллионерами по итогам новогодней лотереи

РИА Новости 01:32
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Экономика

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Известия вчера в 00:25
Музыка

Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»

RT на русском вчера в 16:20
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Народные новости вчера в 13:48
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Политика

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января

Допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания Минских соглашений перенесен на 24 января, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований.
ФАН 06:33
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости 05:20
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
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