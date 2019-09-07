Политика

REGNUMREGNUMНидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о гибели MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать подозреваемого по делу о сбитом над Украиной малайзийского самолета рейса МН17 Владимира Цемаха, сообщает 7 сентября телеканал NOS.
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