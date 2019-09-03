Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом. Об этом сообщает газета NRC Handelsblad.

Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

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