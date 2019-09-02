с чего всё началось

Как сообщало ИА REGNUM, Цемах был похищен украинскими силовиками в конце июля в городе Снежном в ДНР. Его вывезли на Украину, где рассматривали в качестве свидетеля по делу о катастрофе рейса МН17.

Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Общество Росстат подсчитал долю работающих женщин в России Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.

Армия и оружие ВМФ получит уникальный самолет-амфибию Военные моряки получат уникальный, самый большой в мире самолет-амфибию.

Политика Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки» Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».

Происшествия На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Футбол Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром» Ответил Прядкин и на вопрос о вопиющем трансфере Алексея Сутормина, сменившем летом за неделю три клуба (Оренбург, Рубин, Зенит) за два транша по 50 тысяч рублей.

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Происшествия В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка 18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.

Общество В Москве трансгендер женился в СИЗО Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.

Экономика Рекордный урожай в России начал гнить В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.

Политика Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» стартует сразу в двух городах В Москве и Санкт-Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, стартует традиционный онлайн марафон «Ночь выборов-2019».

Финансы Украина выплатит долг в $1,1 млрд «Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Политика Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.