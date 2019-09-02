Политика
REGNUMНидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Как сообщало ИА REGNUM, Цемах был похищен украинскими силовиками в конце июля в городе Снежном в ДНР. Его вывезли на Украину, где рассматривали в качестве свидетеля по делу о катастрофе рейса МН17.
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с чего всё началось
Прокуратура Нидерландов призвала Украину не допустить передачу России Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как "ценного свидетеля" в деле об уничтожении рейса MH17, передает газета NRC Handelsblad.Ruposters.ru08:45
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:18, Вашингтон
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Армия и оружие
ВМФ получит уникальный самолет-амфибию
Военные моряки получат уникальный, самый большой в мире самолет-амфибию.
РЕН ТВ вчера в 19:08
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Футбол
Прядкин ответил за Сутормина и за «Газпром»
Ответил Прядкин и на вопрос о вопиющем трансфере Алексея Сутормина, сменившем летом за неделю три клуба (Оренбург, Рубин, Зенит) за два транша по 50 тысяч рублей.
Советский спорт вчера в 12:43
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Политика
В семье Тимошенко произошла трагедия
Рамблер 10:16
Общество
В Москве трансгендер женился в СИЗО
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева проинформировала о свадьбе находящегося в женском СИЗО трансгендера и его избранницы.
Газета.Ru 10:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Транспорт
На М-11 открыт новый 100-километровый участок платной трассы
На трассе М-11 "Москва — Санкт-Петербург" сегодня открывается новый скоростной участок.
Вести.Ru 08:23
Экономика
Рекордный урожай в России начал гнить
В свою очередь источник, близкий трейдеру, рассказал, что в начале 2019 года Россельхознадзор отказал компании в выдаче фитосанитарных сертификатов в Нигерию из-за наличия в зерне грибка фузариоза.
Lenta.ru 10:57
Армия и оружие
На ВЭФ представили вертолет Ка-226Т для Индии
РИА Новости 04:10
Транспорт
Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро
Интервалы движения поездов увеличены на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
ТАСС 09:16
Политика
Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» стартует сразу в двух городах
В Москве и Санкт-Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, стартует традиционный онлайн марафон «Ночь выборов-2019».
Ридус 10:50
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
RT на русском вчера в 15:11
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика
Моди рассказал об особенных отношениях с Путиным
Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Известия 08:44
Здоровье
Британский подросток ослеп от фаст-фуда
Британский подросток потерял слух и зрение, питаясь одним только фаст-фудом.
Газета.Ru 10:29