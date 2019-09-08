Ранее президент Украины Зеленский сообщил, что следователи Нидерландов перед обменом допросили свидетеля по делу крушения Boeing MH17 Владимира Цемаха. Напомним, депутаты Европарламента призвали Украину не выдавать России обвиняемого в крушении MH17 Цемаха.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Украина выразила протест из-за выборов в Крыму Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за проведения выборов в Крыму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Политика Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов «В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Политика Пушков посоветовал главе Пентагона проснуться Член Совфеда Алексей Пушков осудил слова главы Пентагона Марка Эспера, который призвал Россию вести себя «как нормальная страна».

Общество Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве «С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Политика ЦИК признал выборы президента в Абхазии состоявшимися В ЦИК сообщили, что выборы президента в Абхазии признаны состоявшимися, явка превысила 25%, пишет ТАСС.

Политика Экс-командир борта номер один рассказал о питании Путина Бывший командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ рассказал, как готовят еду для президента Владимира Путина.

Политика Путин и Зеленский провели телефонные переговоры Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.

Политика Индия внесла аванс за российские комплексы С-400 Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400 в начале октября 2018 года.

Политика Гахария стал новым премьером Грузии Гахария стал пятым по счету премьером после победы партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах в 2012 году.

Энергетика Запасы газа на Украине достигли семилетнего максимума Запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 млрд куб. м, Это стало максимальным уровнем за последние семь лет, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на странице в Facebook.

Происшествия В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве ребенок обварился в горячем супе и умер В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.

Политика Президент Молдавии после встречи с Путиным сообщил о скидке на газ «Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут», — сообщил глава республики.

Происшествия На объекте Роскосмоса задержали 14 человек В результате утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру предприятия силами службы безопасности и охраны госкорпорации произведено задержание сначала двух, а позднее еще двенадцати человек, рассказали в Роскосмосе.

Футбол Семак прокомментировал дебют Осорио в «Зените» В «Зените» Осорио получил четвертый номер. Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» обыграл «Сочи» в товарищеском матче 8 сентября.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Игры На Android началось публичное тестирование Sky от авторов Journey Студия thatgamecompany, известная по Flow, Flower и Journey, запустила на Android публичную бету своей новой игры — Sky: Children of the Light.