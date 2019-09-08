Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

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