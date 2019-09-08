Политика
Lenta.ruНидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.
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СМИ: прокуратура Нидерландов обратилась к России с просьбой об экстрадиции Цемаха
Коммерсантъвчера в 18:14
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В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
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Явка на электронном голосовании в Мосгордуму превысила 90%
RT на русском 13:54
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Посольство России не получало от Нидерландов запрос о выдаче Цемаха
Сотрудники посольства России в Нидерландах заявили, что не получали от властей страны обращений о выдаче Владимира Цемаха.
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
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В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
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Вернувшиеся сегодня на Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами моряки награждены орденами и повышены в званиях.
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