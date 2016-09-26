Политика

РИА НовостиРИА НовостиНидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года. Об этом пишет газета Algemeen Dagblad.
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