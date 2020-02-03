Общество

RT на русскомRT на русскомВ Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.
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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
ТАСС08:03

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Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17

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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17

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Газета.Ru10:28

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