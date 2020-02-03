Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

с чего всё началось

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых Елена Кутьина.

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

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