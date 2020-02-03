Общество
Lenta.ruНидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Информацию об этом публикует ТАСС.
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с чего всё началось
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.ТАСС08:03
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