Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Информацию об этом публикует ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать127
с чего всё началось

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
ТАСС08:03

Подробнее о событии

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Lenta.ru08:38

Адвокат фигуранта по делу малазийского Boeing рассказала об официальных обвинениях

Ведомости08:29

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

ТАСС08:03

Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам по делу о крушении МН17

URA.Ru08:19

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о малазийском Боинге МН17

Комсомольская правда08:14

Четырем фигурантам дела о крушении малазийского боинга МН17 предъявлено обвинение

Московский Комсомолец08:11

Четырем фигурантам дела о крушении МН17 предъявлены обвинения

Газета.Ru08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Общество

Россиянин извинился за слова о чеченцах

Житель Челябинской области Дмитрий Куприн публично попросил прощения у представителей чеченского народа за оскорбительные слова, высказанные в их адрес во время прямого эфира в сети.
Lenta.ru 07:50
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Политика

Срок внесения поправок в Конституцию могут продлить

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию РФ обратится к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения изменений в связи с большим количеством поступающих предложений.
Вместе-РФ 07:36
Авто

В Севастополе на продажу выставлен кабриолет в стразах

Объявление о продаже дизайнерского кабриолета, который может украсить любую свадьбу или фотосессию, севастополец выставил на «Авито», и за неделю оно набрало почти 19 тысяч просмотров.
Вести.Севастополь 05:33
Происшествия

Боксер Кушиташвили заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики

ТАСС 08:25
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Политика

Захарова ответила на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявившего о победе в "историческом споре" с Москвой.
РИА Новости 08:44
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Политика

Иран решил больше не предоставлять Украине данные по крушению Boeing

Газета.Ru 07:49
Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Российская газета 02:49
Общество

Голикова объявила дату приостановки чартеров из Китая в РФ

Чартерные перелёты между Россией и КНР будут прекращены с 14 февраля. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
REGNUM 08:04
Шоу-бизнес

Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Футбол

Родители юных футболистов «Луча» обратились к Путину и РФС

Родители воспитанников школы владивостокского «Луча» обратились к президенту России Владимиру Путину и Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой о создании академии клуба.
RT на русском 08:57
Происшествия

Россиянин убил партнершу за нежелание рожать ребенка

Lenta.ru 09:01
Кино

В интернете появился официальный тизер-трейлер «Форсажа 9»

Сегодня, 1 февраля, в сети интернет появился первый официальный тизер-трейлер «Форсажа 9». Сам фильм выйдет в кинопрокат 21 мая этого года.
Ореанда-Новости 01 февраля в 02:06
Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Футбол

«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»

NewInform вчера в 13:25
Кино

Билл Мюррей вернулся в «День сурка»

News.ru 02:46
Политика

Путин оценил на «отлично» итоги работы аграриев в 2019 году

Владимир Путин оценил на «отлично» итоги работы аграриев в 2019 году.
Вести ФМ 07:02
Футбол

ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru 05:59
Политика

Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине», эпизод сняли на видео.
Взгляд.ру 08:18
Энергетика

Нефти предсказали резкое падение

Американский инвестбанк Citigroup предсказал резкое падение стоимости нефти в первом квартале текущего года.
Lenta.ru 08:54
Экономика

Биржа в Китае потеряла за день $420 млрд, Европа пытается расти

Базовый индекс Shanghai Composite потерял 420 миллиардов долларов своей стоимости, и юань открылся на самом слабом уровне в 2020 году, упав ниже 7 за доллар.
Profinance.ru 08:25
Хоккей

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака

18-летний вратарь клуба КХЛ Вилен Прокофьев скончался от рака.
Актуальные Новости 01:45
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Известия 04:01
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Наука

Новые потеющие роботы могут охлаждаться быстрее, чем люди

Портал Поиск вчера в 02:12
Гаджеты

Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE

Будущий девайс с 5,4-дюймовым экраном под названием 12 Mini сравнили с 4,0-дюймовым iPhone SE.
OAnews 01 февраля в 23:41
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное