Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине и вызвала их для следственных действий. Об этом ТАСС заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает адвокат одного из фигурантов Елена Кутьина. Информацию об этом публикует ТАСС.

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

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