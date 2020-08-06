Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения
Смотрите также
Лукашенко сказал, что стал бы воевать за Крым
В России изменят требования к автомобильной аптечке
В России разработали новый способ лечения коронавируса
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
В России запатентовали препарат от коронавируса
Назван на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор
Минпромторг может легализовать рынок подержанных автозапчастей
Более 100 экспертов в США выступили за пересмотр отношений с Россией
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Продажи новых легковых авто и LCV в России в июле выросли на 7%
Сбежавший от хозяйки в Подмосковье удав Анатолий держит в страхе дом
В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
Трамп обвинил Байдена в оскорблении афроамериканцев
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Лукашенко уверен, что Путин покинет пост президента до 2036 года
В России запатентовали препарат от коронавируса
Билл Гейтс предупредил о катастрофе хуже коронавируса
В России изменят требования к автомобильной аптечке
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Полиция Кипра опросила бизнесмена Гречушкина после взрыва в Ливане
СК проверит информацию о смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия
16 сотрудников порта задержали по делу о взрыве в Бейруте
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
Назван на 80 процентов увеличивающий риск развития рака фактор
Россия и Абхазия возобновят железнодорожное сообщение с 7 августа
Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
КПМГ.
Подробнее о событии