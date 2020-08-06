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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
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