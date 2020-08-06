Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.В источнике
С чего всё началось
«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», — сообщил
 КПМГ.
Телеканал 360°5 августа в 07:35
Подробнее о событии
News.ru

Амстердам получил предложение РФ о пересмотре налогового соглашения

News.ruвчера в 12:05
RT на русском

Минфин России предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

RT на русском5 августа в 07:12
Известия

Голландские заботы: кто пострадает от нового налогового режима с Нидерландами

Известиявчера в 17:01
РИА Новости

Минфин предложил Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

РИА Новости5 августа в 09:02
РБК

Минфин вслед за Кипром предложил Нидерландам убрать льготы по дивидендам

РБК5 августа в 08:42
Коммерсантъ

Нидерланды получили «письмо счастья»

Коммерсантъ5 августа в 08:22
ТАСС

Минфин Нидерландов подтвердил получение предложения РФ о пересмотре налогового соглашения

ТАССвчера в 11:38

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБКвчера в 09:28
50

В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
171

Влияние температуры тела на сложность коронавируса оценила специалист

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что пониженная температура тела в начале заболевания коронавирусом, вероятнее всего, может быть связана с какими-то сопутствующими заболеваниями.
Live24вчера в 11:46
4

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
17