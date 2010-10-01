Накануне голландский парламент высказался за введение Евросоюзом экономических санкций в ответ на действия Турции в Сирии. В среду Турция объявила о проведении на севере соседней страны операции против курдов.

Нидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии

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