Армия и оружие
Эхо МосквыНидерланды приостановили экспорт вооружений в Турцию из-за операции в Сирии
Накануне голландский парламент высказался за введение Евросоюзом экономических санкций в ответ на действия Турции в Сирии. В среду Турция объявила о проведении на севере соседней страны операции против курдов.
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Происшествия
Под Нижним мотоциклист погиб во время следственного эксперимента
АиФ Нижний Новгород 08:58
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Происшествия
Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис»
Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.
RT на русском 09:28
Армия и оружие
Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.
RT на русском 09:38
Музыка
Группа «Кино» выступит спустя 30 лет
Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 04:04
Происшествия
В Крыму умер отдыхавший в «Артеке» мальчик
В ялтинской городской больнице №1 умер 12-летний мальчик из Санкт-Петербурга, прибывший на отдых в детский центр «Артек».
Известия 06:41
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу
Генеральный директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подтвердил, что одна из главных звезд шоу Юлия Михалкова покинула проект.
Телепрограмма вчера в 23:48
Политика
Глава МИД Украины решил просить ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
РБК 11:21
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости вчера в 16:35
Фигурное катание
Туктамышева стала второй в короткой программе на Finlandia Trophy
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на турнире Finlandia Trophy в Эспоо.
78.ru вчера в 15:51
Футбол
Тренер «Торпедо»: добираться на матч на такси больше бы не хотелось
Московское "Торпедо" добиралось на матч первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со столичным "Спартаком-2" на такси, но больше к такому опыту прибегать не хотелось бы, заявил главный тренер "черно-белых" Николай Савичев.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие
Путин прокомментировал приближение НАТО к границам России
Расширение НАТО и приближение инфраструктуры военного блока к российским границам не вызывает в Москве «никакой радости».
ФАН 06:27
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Театры
Актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков умер во время спектакля
Арсений Курченков был принят в трупу Театра юного зрителя в 1997 году после окончания Казанского театрального училища.
ProKazan.ru вчера в 05:27
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Наука
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы
Российская газета 01:25
Армия и оружие
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Боевики радикального формирования «Азов» (запрещено в России) начали зачистку населённого пункта Золотое от сторонников ЛНР, заявил изданию «Новороссия» офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Московский Комсомолец 10:17
Происшествия
На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения
«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:48
Политика
РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.
Газета.Ru 10:35
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Наука
Японские ученые оживили мертвый мозг
Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
Новые Известия вчера в 05:42
Технологии
«Магнит» в Краснодаре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37