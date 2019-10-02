Политика

BFM.ruBFM.ruНидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Предложение поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.
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