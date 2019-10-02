Политика
BFM.ruНидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Предложение поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.
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Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Как подчеркнул министр, российская сторона ещё рассчитывает, что проект «будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения».
RT на русском 03:09
Футбол
Егоров признал, что за фол на Оздоеве следовало назначать пенальти
Команды встречались в рамках 11-го тура РПЛ, «железнодорожники» одержали победу со счётом 1:0. Егоров признал, что в спорном эпизоде с участием Магомеда Оздоева следовало назначить пенальти в ворота «Локомотива».
Нева Спорт вчера в 07:50
Политика
В Донбассе отреагировали на подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках.
Lenta.ru 03:05
Культура
Названа вредная привычка, портившая интимную жизнь Фредди Меркьюри
В вышедшей в сентябре книге о солисте группы Queen Фредди Меркьюри «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» названа вредная привычка, которая мешала ему в интимной жизни.
Газета Кемерова 01:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 30 сентября в 12:00
Происшествия
Полицейские избили россиянина до смерти и оставили его тело рядом с кладбищем
Lenta.ru 02:45
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости вчера в 11:08
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
РИА Новости 30 сентября в 10:19
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Экономика
Инвестиции в российскую недвижимость побили рекорд
За девять месяцев 2019 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России составил 2,5 миллиарда долларов — на 36 процентов больше, чем в январе-сентябре 2018-го, говорится в материалах консалтинговой компании JLL, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru 02:52
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье
Ребенок весом 5,4 кг родился в роддоме Балашихи
«Родился мальчик весом 5,4 кг и ростом 58 см. Благодаря опыту акушерок Балашихинского родильного дома, во время родов не произошло повреждения родовых путей у женщины», - говорится в материале.
Агентство Москва 30 сентября в 09:28
Единоборства
Ли изменил мнение о Хабибе после его боя с Порье
Спорт-Экспресс вчера в 05:54
Общество
В Нью-Йорке отказались от термина «нелегальный мигрант»
В рамках борьбы с дискриминацией на почве иммиграционного статуса и национального происхождения власти Нью-Йорка приняли решение внести изменения в законодательство и запретить термин «нелегальный мигрант».
Наша версия 03:14
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei, которые все-таки получат Android 10
Новый Android придет на устройства вместе с оболочкой EMUI 10. Речь, отметим, пока что идет о тестовых сборках, а не о стабильных релизах.
Российская газета вчера в 11:14
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер даст показания в Конгрессе
Уточняется, что Волкер выступит перед конгрессов в четверг, 3 октября, а Йованович - на следующей неделе, 11 октября.
Московский Комсомолец вчера в 19:11
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Происшествия
В Белгороде полицейский выстрелил в подозреваемого
Вооружённый ножами подозреваемый пытался напасть на полицейского, которому пришлось выстрелить в ответ, проводится служебная проверка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 03:17
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 02:58
Авто
BMW выпустила «заряженные» кроссоверы X5 M и X6 M
Спортивное подразделение BMW M расширило свой модельный ряд двумя новыми кроссоверами — X5 M и X6 M, а также их особыми версиями с приставкой Competition.
32CARS.ru вчера в 23:52
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25