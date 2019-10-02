Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Предложение поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.

Происшествия Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".

Политика Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера» Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».

Музыка Скончался чешский певец Карел Готт Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.

Происшествия В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика» Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.

Культура В Москве началось прощание с Марком Захаровым В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.

Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера» Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Музыка Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай» Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).

Экономика Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2» Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.

Наука В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя Команда эволюционных биологов, возглавляемая доктором Руи Диого из Университета Говарда, обнаружила, что Было это 250 миллионов лет назад.

Авто Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Общество Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Культура Малахов попросил прощения по-киргизски Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.

Политика Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.