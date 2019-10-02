Политика
BFM.ruНидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Предложение поддержали все четыре партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии.
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Происшествия
Российские пограничники открыли огонь по шхуне браконьеров из КНДР
Российские пограничники открыли огонь в ходе задержания браконьеров из КНДР в Японском море, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:23
Политика
Киев опроверг подписание «формулы Штайнмайера»
Украинские власти опровергли информацию о подписании так называемой «формулы Штайнмайера».
ФАН 04:54
Музыка
Скончался чешский певец Карел Готт
Не стало легендарного чешского певца Карела Готта. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом рассказала его продюсер.
Московский Комсомолец 04:52
Происшествия
В Дагестане следователи пришли с обыском в редакцию «Черновика»
Чуть позже поступило уточнение, что с обыском в редакцию пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов.
Коммерсантъ 04:49
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Подписанием "формулы Штайнмайера" Киев признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, следует из совместного заявления глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
РИА Новости 02:26
Музыка
Казахстанский певец Димаш опубликовал новый клип на песню «Знай»
Новое видео от Димаша было опубликовано в 8 часов по времени Нур-Султана (5:00 мск).
REGNUM 01:37
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя
Команда эволюционных биологов, возглавляемая доктором Руи Диого из Университета Говарда, обнаружила, что Было это 250 миллионов лет назад.
Популярная механика вчера в 11:51
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня 30 сентября в 22:46
Футбол
Финалист Лиги Чемпионов прошлого сезона лондонский Тоттенхэм был разгромлен Баварией со счетом 2:7
Эхо Москвы 04:05
Культура
Собчак прокомментировала слухи о денежных спорах с Первым каналом
Экономика сегодня 30 сентября в 07:41
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru вчера в 00:34
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Интерфакс вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Общество
Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.
Известия вчера в 15:48
Армия и оружие
Российская армия в 2019 году получит первые образцы САО «Коалиция-СВ»
Речь идёт о САО «Коалиция-СВ». Первые образцы этой системы получит соединение Западного военного округа.
REGNUM 30 сентября в 06:19
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Политика
Верховный суд РФ отменил указ губернатора Колымы о премиях чиновникам
Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о том, что чиновники аппарата правительства региона будут ежемесячно получать премии в размере двух должностных окладов за успешную работу.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Самая молодая миллиардерша в мире встречалась с музыкантом Трэвисом Скоттом с 2017 года. А в 2018-м у них уже родилась дочка Сторми.
Wday.ru 01:45
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55