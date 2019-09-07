Политика

Вести.RuВести.RuНидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха. Голландские следователи уже допрашивали Цемаха на Украине – еще до обмена заключенными с Москвой.
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