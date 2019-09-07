Политика
Вести.RuНидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха. Голландские следователи уже допрашивали Цемаха на Украине – еще до обмена заключенными с Москвой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Происшествия
Подтверждена причастность задержанного к нападению на Памфилову
Задержанный по подозрению в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой уроженец одной республик Средней Азии доставлен на допрос в Главное следственное управление СК России.
Вести.Ru 11:39
Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Самолёт президента Индии не пустили в воздушное пространство Пакистана
Пакистанские власти запретили самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролетать через своё воздушное пространство.
RT на русском 12:24
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.
Вести.Ru вчера в 15:16
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Здоровье
60 тысяч детей тульской области отдохнули и оздоровились
Летом в Тульской области работало 483 оздоровительных организаций. Добавляется, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,9% детей.
Московский Комсомолец 12:05
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Автоспорт
Хюлкенберг, Сайнс и Стролл вызваны к стюардам
F1news.ru 12:48
Фигурное катание
Медведева упала с каскада в короткой программе на контрольных прокатах
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:21
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Игры
Девочка из Нигерии создала больше 30 компьютерных игр за четыре месяца
В Нигерии девятилетняя девочка за четыре месяца смогла создать больше 30 компьютерных игр. Об этом сообщило Reuters в Twitter.
Телеканал 360° вчера в 21:52
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU 05:03
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Торпедо-БелАЗ»
Тульские новости 12:00
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Космос
Историческая посадка индийского беспилотника на Луну потерпела неудачу
Южный Федеральный 03:30
Гаджеты
Карту Apple превратили в нож для овощей
Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов.
Ferra 04:27
Шоу-бизнес
Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви
Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».
Discover24 12:20
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15