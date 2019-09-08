Политика
Вести.RuНидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха. Голландские следователи уже допрашивали Цемаха на Украине – еще до обмена заключенными с Москвой.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:42, Вашингтон
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Единоборства
Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера
Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Единоборства
Рамзан Кадыров отреагировал на победу Хабиба над Порье
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в главном бою UFC 242 в Абу-Даби.
Газета.Ru 17:05
Наука
Препараты для снижения уровня глюкозы защитили от болезней почек
Ингибиторы SGLT2 — класс препаратов, которые используются для снижения уровня глюкозы при диабете второго типа, — помогают против почечной недостаточности.
N+1 07:53
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Футбол
Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»
«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16
Наука
Создан новый материал для атомных реакторов
Эксперты из НИТУ «МИСиС» разработали уникальный композиционный материал для атомных реакторов.
Goroday.ru 04 сентября в 19:27
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
В конгрессе потребовали от Трампа разморозить военную помощь Украине
Два американских конгрессмена, члены комитета по иностранным делам палаты представителей демократ Элиот Лэнс Энгель и республиканец Майкл Маккол написали открытое письмо президенту США Дональду Трампу.
РБК вчера в 16:49
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Ольга Бузова болезненно восприняла новость о том, что Анастасия Костенко второй раз станет мамой.
StarHit.ru 14:30
Происшествия
В Москве автобус сбил двух пешеходов
На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика
Самолет с российскими детьми из Сирии прибыл в Москву
Самолет с российскими детьми из Сирии прилетел в Москву, написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своем фейсбуке в субботу.
Интерфакс 15:18
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Общество
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани
Российская газета 05:12
Космос
«Хаябуса-2» вышла из безопасного режима
Станция «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима, в который перешла в конце августа при проверке своей системы ориентации.
N+1 вчера в 10:49
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК 11:51
Хоккей
«Йокерит» забросил семь шайб в ворота рижского «Динамо»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» принимал рижское «Динамо».
Спорт-Экспресс 11:24