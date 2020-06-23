Политика
Парламентская газетаНидерланды расследуют причастность Киева к крушению MH17
Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17. Об этом сообщает РИА «Новости».
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с чего всё началось
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.РИА Новости05:27
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