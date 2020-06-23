Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.

с чего всё началось

Голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях заявил, что власти Нидерландов расследуют обстоятельства, по которым Киев не закрыл воздушное пространство в зоне конфликта на востоке Украины, где в 2014 году потерпел крушение рейс MH17. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политика Путин подписал указ о госнаградах для медиков и учёных Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для медиков, учёных, преподавателей медицинских вузов, а также некоторых представителей бизнеса.

Экономика Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%. 252

Политика Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию. 24

Происшествия В Екатеринбурге обстреляли трамвай Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.

Общество Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.

Здоровье Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.

Экономика Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной. 88

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 6

Гаджеты Смартфоны iPhone от Apple заменят ключ для автомобилей Компания Apple представила новую операционную систему iOS 14, которая позволяет использовать «Айфон» (iPhone) в качестве цифрового ключа для открытия дверей автомобиля, об этом сообщает информационный интернет-портал UgPressa.ru. 8

Финансы Минтруд направит более 270 млрд рублей на пособия на детей до 16 лет Для выплат единовременных пособий на детей до 16 лет будет выделено более 270 млрд рублей, сообщили РИА Новости в Минтруде России.

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 24

Футбол Прядкин рассказал о регламенте на следующий сезон Ранее Прядкин заявил, что возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы.

Энергетика Нефть подорожала до $40. Что дальше На фоне роста цен на нефть до $40 некоторые аналитики прогнозируют формирование бычьего тренда в ближайшей перспективе.

Общество Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева. 141

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 3