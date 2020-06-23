Нидерланды начали расследовать причастность Киева к крушению MH17
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Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Так утверждала адвокат Баудевейн ван Эйк на суде по делу о крушении Boeing MH17 в 2014-м году.В источнике
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Адвокат назвал коррупцию в Украине главной помехой расследованию крушения МН-17
Московский Комсомолецвчера в 13:51