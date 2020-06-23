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ToDay News UfaToDay News Ufa

Нидерланды начали расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Так утверждала адвокат Баудевейн ван Эйк на суде по делу о крушении Boeing MH17 в 2014-м году.В источнике
Подробнее о событии

Нидерланды подтвердили расследование незакрытия неба в зоне крушения MH17

РИА Новости08:36

Нидерланды объяснили проведение расследования о незакрытии Киевом неба над Донбассом

Взгляд.ру08:28

Защита по делу MH17 попросила расследовать увольнение украинского прокурора

Коммерсантъ07:34

Нидерланды расследуют незакрытие неба в зоне крушения МН-17

Газета.Ru09:25

Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Lenta.ru06:07

Россия достучалась до голландцев? В деле МН17 может появиться новый фигурант

Царьград05:13

Адвокат назвал коррупцию в Украине главной помехой расследованию крушения МН-17

Московский Комсомолецвчера в 13:51
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Путин объявил о продлении на два месяца выплат безработным с детьми

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам объявил, что выплаты 3 тыс. руб. для безработных с детьми продлят на июль и август: «Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе».
Общероссийский Народный Фронт12:00
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Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM05:55
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Российские легкоатлеты обратились к Владимиру Путину

Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене, чемпион мира по барьерному бегу Сергей Шубенков и чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на кризисную ситуацию, которая грозит российским спортсменам недопуском к Олимпийских игр в Токио.
BetOn06:06
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Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил в поддержку предложения о денонсации соглашения с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении.
Профильвчера в 06:57
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