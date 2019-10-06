Футбол
ИзвестияНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Нидерландов в пятницу, 4 октября.
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Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Политика
В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»
В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.
РБК 07:58
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Армия и оружие
ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793
ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:48
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Происшествия
Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Религия
Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского
В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.
Lenta.ru 07:45
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Гаджеты
Смартфоны Honor V30 и V30 Pro получат 60-мегапиксельные камеры
Как сообщается, разрешение главного датчика основной камеры в обоих случаях составит 60 Мп (в реальности, скорее, 64 Мп), но в Honor V30 камера будет тройной, а в Honor V30 Pro — с четырьмя модулями.
iXBT.com 08:07
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Политика
Байден назвал Трампа «совершенно непригодным» для поста президента
«Появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом», – говорится в заявлении Байдена.
Наша версия 06:30
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Экономика
Основатели компании электронных сигарет Juul утратили статус миллиардеров
Основатели компании-производителя электронных сигарет Juul Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров, сообщил Forbes .
Коммерсантъ вчера в 09:43
Общество
Шоколад и кофе могут омолодить организм
Оба продукты богаты флавонидами и замедляют процесс окисления организма. Правда, шоколад следует выбирать исключительно горький.
Телепрограмма вчера в 03:01
Космос
В космос запустят первый заправочный аппарат
НАСА хочет увеличить время нахождения аппаратов в космосе с помощью военно-промышленной компании Northrop Grumman.
Хайтек 08:08
Политика
Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Авто
Рамный минивэн Mitsubishi Zinger на базе Pajero Sport обновился
Компания Mitsubishi представила обновленную модификацию рамного минивэна Zinger. Мало кто знаком с этой весьма интересной моделью.
Новые автомобили 00:20
Путешествия
Санкт-Петербург признан самым «европейским» городом России
Результаты опроса, проводимого среди туристов в России, показали, что Санкт-Петербург является самым "европейским" городом страны.
Дни24 08:14
Политика
Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте
Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.
Слово и Дело 06:59
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Кино
Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»
Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
Kinonews.ru вчера в 17:18
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06