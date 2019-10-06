Футбол
РИА НовостиВласти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie. Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru08:28
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
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Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Футбол
«Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон»
В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Ньюкасла, а Саутгемптон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.
Советский спорт 10:51
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Политика
Путин насладился осенней тайгой перед днем рождения
Газета.Ru 11:13
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Соболев вызван в сборную России
Российская газета 09:34
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Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
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Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Космос
Во льдах Энцелада найдена органика
Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.
Российская газета 03 октября в 14:36
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Общество
Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом
В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.
Российская газета 05:00
Гаджеты
Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели
Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.
iXBT.com 09:32
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
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Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Полом Постмой
«Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»
Спорт БИЗНЕС Online 08:05
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
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Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
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Политика
Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции
После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.
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Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
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Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Хоккей
«Отец отравился ядовитым газом и умер. Остались с мамой и тремя братьями». Большое интервью Бориса Михайлова
«Слева на фасаде — портрет Локтева, но вы идите направо, в сторону портрета Тарасова», — объяснял мне накануне по телефону Михайлов.
Спорт-Экспресс 07:55