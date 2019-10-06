с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie. Власти страны считают, что образ страны нужно обновить, поскольку Голландия в основном ассоциируется у туристов с наркотиками и амстердамским "кварталом красных фонарей".

Происшествия Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Политика Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Футбол «Челси» в гостях разгромил «Саутгемптон» В следующем туре Челси на своем поле сыграет против Ньюкасла, а Саутгемптон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.

Политика Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.

Политика ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Культура Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+» После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.

Общество Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с градом В управлении МЧС по Ростовской области предупреждают о резком ухудшении погоды в ближайшие часы.

Гаджеты Pocophone F2 на SoC Snapdragon 855 Plus выйдет в ближайшие недели Вчера обычно очень хорошо информированный инсайдер написал в Twitter о том, что в ближайшие пару месяцев выйдет много новых моделей на платформах Qualcomm Snapdragon 855/855 Plus и Snapdragon 730/730G, а сегодня он дополнил сове сообщение списком перспективных моделей.

Хоккей «Металлург» расторг контракт с Полом Постмой «Металлург» расторг контракт с защитником Полом Постмой. Пол Постма / фото: официальный сайт «Металлурга»

Политика Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.

Культура Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.

Политика Украинцы проявили массовый интерес к капитуляции После воскресной акции «Нет капитуляции!» на площади Независимости в Киеве, участники которой призвали украинские власти отказаться от реализации «формулы Штайнмайера», украинцы массово заинтересовались тем, что такое капитуляция.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.