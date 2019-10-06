Футбол
ИзвестияНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Нидерландов в пятницу, 4 октября.
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Политика
В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол
Сергей Семак: «При счете 2:1 был напряженный момент»
Выпустили Сашу Ерохина чтобы насытить штрафную. Забили третий мяч момент был напряженный при 2:1, счет стал скользким.
Спорт-Экспресс 06:44
Политика
CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео
По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.
Известия 07:22
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Политика
В США задержали депутата Госдумы от Башкирии
В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Политика
Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»
При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Политика
Путин высказался относительно обвинений Трампа в сговоре с Москвой
Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 08:06
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Общество
Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму
Lenta.ru 04 октября в 08:36
Гаджеты
Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»
На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra вчера в 12:41
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика
Десять тысяч человек вышли на Майдан против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева на митинг против "формулы Штайнмайера" по Донбассу вышли около десяти тысяч человек.
РЕН ТВ 07:31
Происшествия
В США на пивном фестивале произошло три взрыва
По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
РБК 05:06
Космос
Зонд InSight зарегистрировал более 20 сейсмических событий на Марсе
Приборы зонда InSight американского аэрокосмического агентства NASA зарегистрировали 21 эпизод сейсмической активности на Марсе с момента начала миссии.
REGNUM вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Здоровье
Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02