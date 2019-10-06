Футбол

ИзвестияИзвестияНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Правительство Нидерландов приняло решение перестать употреблять название «Голландия» и в будущем называть себя исключительно Нидерландами. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Нидерландов в пятницу, 4 октября.
Читать в источнике
Комментировать41

Подробнее о событии

Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

РЕН ТВ05:45

Правительство Нидерландов решило навсегда отказаться от другого названия своей страны — Голландия

Эхо Москвы06:00

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Матч ТВ04:13

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Известия05:58

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Sportbox.RU04:13

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками

Чемпионат03:30

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

РИА Новости02:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика

В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
RT на русском 04:30
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол

Сергей Семак: «При счете 2:1 был напряженный момент»

Выпустили Сашу Ерохина чтобы насытить штрафную. Забили третий мяч момент был напряженный при 2:1, счет стал скользким.
Спорт-Экспресс 06:44
Политика

CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео

По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.
Известия 07:22
Культура

Украинская актриса Марина Куклина умерла на 34-м году жизни

News.ru 06:17
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Происшествия

Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом

Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Политика

В США задержали депутата Госдумы от Башкирии

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву.
Bash.News 07:30
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Политика

Путин высказался относительно обвинений Трампа в сговоре с Москвой

Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 08:06
Происшествия

Подросток убил пять человек на австрийском курорте

Известия 05:32
Общество

Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе

Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

ТАСС 07:52
Общество

Карикатуру Бэнкси на британский парламент продали за рекордную сумму

Lenta.ru 04 октября в 08:36
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»

На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra вчера в 12:41
Общество

В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Происшествия

Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити

Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Политика

Десять тысяч человек вышли на Майдан против «формулы Штайнмайера»

В центре Киева на митинг против "формулы Штайнмайера" по Донбассу вышли около десяти тысяч человек.
РЕН ТВ 07:31
Происшествия

В США на пивном фестивале произошло три взрыва

По меньшей мере три взрыва прогремело неподалеку от места проведения пивного фестиваля «Октоберфест» в городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) вблизи Лос-Анджелеса, передает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
РБК 05:06
Космос

Зонд InSight зарегистрировал более 20 сейсмических событий на Марсе

Приборы зонда InSight американского аэрокосмического агентства NASA зарегистрировали 21 эпизод сейсмической активности на Марсе с момента начала миссии.
REGNUM вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись

«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире

Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное