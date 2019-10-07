с чего всё началось

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

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Происшествия В Балашихе совершил суицид отец ребенка, захлебнувшегося при кормлении СК по Московской области проводит следственные мероприятия обстоятельств трагической гибели двух месячного ребенка и его отца.

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Происшествия Автобус загорелся в тоннеле на севере Москвы На севере Москвы в Алабяно-Балтийском тоннеле загорелся автобус, передает "Интерфакс".

Политика ФБР допросило депутата Госдумы Ингу Юмашеву в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США 6 октября на протяжении часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая приехала на форум «Диалог Форт-Росс».

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Происшествия На Кипре произошел скандал из-за расистского нападения на россиянку Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование.

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Политика На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».