с чего всё началось

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.

Финансы Крест смерти: эксперты предрекли серьезное падение курса рубля Эксперты уверены в том, что к подобной ситуации нужно относиться со всей серьезностью — она действительно может стать сигналом к серьезному падению курса в ближайшем будущем.

Происшествия СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.

Экономика В Саратовской области намерены на 19% увеличить зарплаты бюджетникам Что касается бюджетной сферы, то рост выплат за последние 3 года вырос более чем на 30%, с 19,2 тысячи до 25,4 на текущий момент.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.