Футбол

Sputnik АбхазияSputnik АбхазияНидерланды отказались от использования названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить использовать другое название страны – Голландия, а пользоваться только своим официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Adformatie.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
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