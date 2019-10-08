Футбол
Sputnik АбхазияНидерланды отказались от использования названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить использовать другое название страны – Голландия, а пользоваться только своим официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Adformatie.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
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