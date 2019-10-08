с чего всё началось

Правительство Нидерландов решило прекратить использовать другое название страны – Голландия, а пользоваться только своим официальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Adformatie.

Общество В Петербурге могут запретить детям ходить на квесты Депутаты предложили прописать в законе определение квеста и запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.

Общество ВЦИОМ назвал долю постоянно испытывающих стресс россиян Постоянно или часто сталкиваются со стрессами в основном женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%).

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Авто Автомобили с пробегом подешевели впервые за год В России впервые за 2019 год подешевели автомобили с пробегом.

Хоккей «Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.

Политика Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.

Игры Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.

Общество Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Авто «АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором АвтоВАЗ запускает производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Политика Против Порошенко завели новое дело Госбюро расследований Украины возбудило очередное дело против бывшего президента Петра Порошенко, передает агентство "Украинские новости".

Авто Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander Ожидается, что следующий Mitsubishi Outlander построят на платформе CMF-C/D от Renault-Nissan, которая скоро ляжет в основу нового Nissan X-Trail.