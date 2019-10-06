с чего всё началось

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.

Происшествия Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Политика В Цхинвале назвали улицу в честь Путина В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.

Кино Бондарчук начал съемки сериала по сценарию Андреевой Режиссер Федор Бондарчук в понедельник начал съемки сериала "Псих" по сценарию своей жены - актрисы Паулины Андреевой.

Кино Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти» Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Происшествия Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.