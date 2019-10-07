с чего всё началось

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.

Экономика ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.

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Политика Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

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Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

Происшествия Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.

Армия и оружие Трамп рассказал о разработке новых вооружений В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Экономика Росстандарт объяснил ситуацию с крафтовым пивом в России Ранее News.ru писал, что производство крафтового пива может прекратиться в РФ.

Космос Старт космического грузовика NASA Cygnus к МКС отложен на ноябрь Космический запуск американского грузового корабля Cygnus, который должна вывести на орбиту ракета-носитель Antares с российскими двигателями, отложен на ноябрь текущего года, сообщает 8 октября аэрокосмическое агентство США.

Здоровье В Саратове главврачи еще двух медучреждений покинули свои должности Сразу два главных врача крупных медицинских учреждений Саратова покинули свои должности.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Шоу-бизнес Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.

Спорт Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.

Транспорт Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах Московский городской суд признал незаконной платную регистрацию на стойке в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании «Победа», поддержав требование столичной межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

Политика Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая «Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации», — сообщил пресс-секретарь ведомства.

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Шоу-бизнес Надежда Сысоева опровергла слухи о своей беременности и болезни Сысоева выступила с обращением, что это все только слухи, на данный момент она не ждет ребенка и не болеет никакой болезнью.

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Происшествия В Ленинградской области в аварии погибли три человека В результате аварии погибли три человека, находившихся в салоне Mitsubishi.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

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