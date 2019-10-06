Футбол

Ruposters.ruRuposters.ruНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Первым шагом к утверждению названия "Нидерланды" на мировой арене станет его активное применение на Олимпийских играх в Токио и на Евровидении. Оба мероприятия пройдут в 2020 году. Решено также отказаться от слова "голландская" применительно к национальной футбольной сборной.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
Газета.Ruвчера в 08:28

Подробнее о событии

Не новая Голландия: какие страны меняли названия

РБК11:07

Эксперт: ребрендинг Нидерландов поможет привлечь в страну новых туристов

РИА Новости09:50

Нидерланды решили отказаться от названия Голландия

Газета.Ruвчера в 08:28

Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от названия Голландия, в дальнейшем будет использовать Нидерланды

Эхо Москвывчера в 14:02

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Матч ТВвчера в 04:13

Нидерланды откажутся от использования названия «Голландия» на футбольных турнирах и Олимпиаде

Sportbox.RUвчера в 04:13

Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками

Чемпионатвчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 16:28, Ашберн
Хоккей

Буцаев: тяжело на что-то рассчитывать, когда форварды не держат шайбу

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (0:2). У нижнекамского коллектива пять поражений в последних шести встречах.
Чемпионат 08:58
Политика

Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина

Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС 12:40
Космос

NASA опубликовало в Сети звуки Марса

Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости 05 октября в 15:39
Происшествия

Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов

Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.
РБК 14:53
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Шоу-бизнес

Дана Борисова резко высказалась о Волочковой и Бочкаревой

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Армия и оружие

Турция нанесла удар по курдским формированиям в Сирии

Газета.Ru 15:43
Армия и оружие

Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.
ТВ Центр 03:23
Политика

В Кремле рассказали, кто лично поздравил Путина с днем рождения

На сайте Кремля опубликовали список глав государств и правительств зарубежных стран, которые лично поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Газета.Ru 11:42
Экономика

В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Происшествия

В Новосибирске произошла массовая драка

Передает корреспондент The Moscow Post. Рядом с Хилокским рынком в Новосибирске произошла массовая драка.
The Moscow Post 07:43
Футбол

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Политика

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Политика

В Цхинвале назвали улицу в честь Путина

В Цхинвале центральная улица названа в честь президента России Владимира Путина, сообщил мэр города Алан Кочиев.
Sputnik Таджикистан 11:14
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews 12:25
Политика

Штайнмайер объяснил смысл «формулы Штайнмайера»

Pravda.Ru 12:03
Кино

Появился трейлер российского фильма «Спутник»

Газета.Ru 15:58
Футбол

Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России

RT на русском 07:20
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Происшествия

Два пассажира маршрутки погибли в ДТП в Курске

Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения маршрутного такси «Газель», грузовика Freightliner и Mercedes Gelandewagen.
BFM.ru 14:00
Гаджеты

Huawei назвала модели, которым полагается льготная замена аккумулятора

Huawei запустила программу замены аккумуляторов по сниженной цене для нескольких десятков моделей смартфонов производителя.
Ferra 11:14
Здоровье

Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Вечерняя Москва вчера в 18:24
Здоровье

Скворцова: каждая ЦРБ должна иметь не менее двух машин для перевозки пациентов

Каждая центральная районная больница в России должна быть обеспечена не менее чем двумя автомобилями для перевозки пациентов, сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
ТАСС 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Допинговые скандалыБольше новостей по теме
Главное