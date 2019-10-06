с чего всё началось

В рамках новой стратегии Нидерланды планируют пропагандировать себя как страну «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Начать активную раскрутку «бренда» Нидерланды планируется уже в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Гаджеты Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск» Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Политика В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2» Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление министра энергетики США Рика Перри о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Хоккей Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.