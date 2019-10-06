Футбол

Журналистская правдаЖурналистская правдаНидерланды отрекаются от Голландии

В рамках новой стратегии Нидерланды планируют пропагандировать себя как страну «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем». Начать активную раскрутку «бренда» Нидерланды планируется уже в 2020 году во время Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает
 The Guardian.
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Эхо Москвывчера в 14:02
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