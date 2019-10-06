с чего всё началось

Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа. В Амстердаме уверены, что оно ассоциируется с проституцией и наркотиками.

Происшествия ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории США В США назвали "самого продуктивного" серийного убийцу - это 79-летний Сэмюэль Литтл, который признался в 93 преступлениях.

Происшествия Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.

Происшествия В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги Следственное управление Следственного Комитета РФ по Рязанской области 9 октября сообщило о задержании подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Экс-сенатор Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела Из стенограммы суда, которая оказалась в распоряжении издания, стало известно, что, по словам Арашукова, Казимир Боташев связал проверки в сфере госзакупок с попытками экс-сенатора помешать ему стать во главе республики.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Происшествия Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

Общество Треть россиян сочли несправедливыми приговоры по «московскому делу» Почти 40% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестов в Москве.

Происшествия ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».

Путешествия Российский союз туриндустрии назвал альтернативу отдыху в Турции Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал места для отдыха, которые «по погоде, инфраструктуре и цене» сопоставимы с курортами Турции, многие из которых заполнены в октябре на 100%.

Политика Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.

Армия и оружие Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.

Политика СМИ узнали о связях осведомителя по «украинскому делу» с демпартией Телефонная беседа Трампа с Зеленским 25 июля стала поводом для заявлений демократов о возможном импичменте президента США.

Здоровье Челябинский малыш, родившийся в Турции, благополучно доставлен домой Женщина вместе с малышом благополучно прилетела в Челябинск, прямо у трапа их встретили врачи.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Политика Против Порошенко завели уголовное дело Ранее депутат от партии президента Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский заявлял, что по его обращению возбуждено дело против Порошенко о декларировании недостоверной информации за 2018 год.

Экономика В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.

Политика В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.