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Ruposters.ruНидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа. В Амстердаме уверены, что оно ассоциируется с проституцией и наркотиками.
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с чего всё началось
Нидерландское правительство приняло решение отказаться от употребления названия Голландия и называть страну исключительно Нидерланды для изменения ее имиджа в мире, сообщает The Guardian.Газета.Ru06 октября в 08:28
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Нидерланды отказались от названия «Голландия» из-за ассоциации с наркотиками
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