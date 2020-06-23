Политика

Lenta.ruLenta.ruНидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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с чего всё началось

Нидерланды расследуют, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения MH17

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката.
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