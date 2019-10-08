Политика
Lenta.ruНидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщил депутат от партии «Христианско-демократический призыв» Крис ван Дам в Twitter.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Происшествия
В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год
В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Экономика
В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России
Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Политика
Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения
Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк
Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Армия и оружие
NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу
Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Здоровье
Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма
Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Политика
Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам
Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие
В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований
Комсомольская правда 03:22
Футбол
Шкодран Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»
Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал результаты опроса, в котором фанаты присудили ему второе место в списке худших защитников мира.
Sports.ru 15:11
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
Общество
Разработан закон о блокировке электронной почты россиян
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Футбол
Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона
Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:11
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Энергетика
Белоруссия может снизить закупки российского газа
Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Политика
В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России
Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Кино
Съемки биографического фильма о Началовой стартовали со скандала
Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.
Народные новости 11:42
Авто
В России ОСАГО подорожает в два раза
Как сообщает издание «Известия», в скором времени в нашей стране на автомобили могут начать устанавливать телематические датчики, которые позволят страховщикам рассчитать индивидуальный тариф по ОСАГО.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Шоу-бизнес
Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы
Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Политика
Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30