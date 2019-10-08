Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщил депутат от партии «Христианско-демократический призыв» Крис ван Дам в Twitter.

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

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