Политика

Lenta.ruLenta.ruНидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года. Об этом сообщил депутат от партии «Христианско-демократический призыв» Крис ван Дам в Twitter.
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В Нидерландах изучат роль Украины в крушении MH17

Rambler News Service15:35

Страна (Украина): Ван Дам обиделся за Цемаха. Почему Нидерланды заговорили о вине Украины в деле сбитого Боинга (Страна.ua)

ИноСМИ05 октября в 07:21

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»

Lenta.ru14:31

Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении Boeing MH17

Суть событий15:01
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Происшествия

В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год

В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Шоу-бизнес

Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Экономика

В ФНС заявили о высоком уровне серых зарплат в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обеспокоена высоким уровнем теневых зарплат в стране, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
RT на русском 08:03
Политика

Сегодня Владимир Путин отмечает день рождения

Президент проводит время в кругу близких. Последние несколько лет глава государства предпочитает в день рождения встречаться с родными.
MagCity74 вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Онколог назвал причину выписки из больницы Заворотнюк

Врач-онколог центра имени Блохина Игорь Долгополов считает, что выписка актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы может быть либо перерывом в лечении, либо отсутствием эффекта от помощи врачей.
УтроNews 07:43
Армия и оружие

NYT: секретное спецподразделение РФ дестабилизирует Европу

Издание The New York Times сообщило о секретном российском подразделении, которое дестабилизирует обстановку в Европе уже 10 лет.
Рамблер 13:32
Здоровье

Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма

Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».
Ореанда-Новости 13:54
Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Армия и оружие

СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции

Контрразведка СБУ вывезла на подконтрольную Киеву территорию осведомителя из рядов Народной милиции ЛНР.
ИА Новороссия 05:33
Общество

Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Коммерсантъ 09:22
Политика

Путин поручил оценить расходы на новой системе оплаты труда медикам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести оценку дополнительных расходов бюджетов на поэтапный переход к новой отраслевой системе оплаты труда медикам, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 13:30
Армия и оружие

В Сирии турецкие ВВС атаковали штаб курдских формирований

Комсомольская правда 03:22
Футбол

Шкодран Мустафи: «Не думаю, что я второй в списке худших защитников мира»

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал результаты опроса, в котором фанаты присудили ему второе место в списке худших защитников мира.
Sports.ru 15:11
Экономика

Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
Общество

Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru 13:01
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Футбол

Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:11
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Энергетика

Белоруссия может снизить закупки российского газа

Белоруссия может снизить закупки российского газа в 2020 году в связи с запуском Островецкой АЭС (БелАЭС).
Известия 07:46
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу

Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Кино

Съемки биографического фильма о Началовой стартовали со скандала

Съемки автобиографического фильма о покойной Юлии Началовой стартовали со скандала.
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Авто

В России ОСАГО подорожает в два раза

Как сообщает издание «Известия», в скором времени в нашей стране на автомобили могут начать устанавливать телематические датчики, которые позволят страховщикам рассчитать индивидуальный тариф по ОСАГО.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Шоу-бизнес

Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы

Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.
Ugpressa.ru вчера в 12:02
Спорт

Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Политика

Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 11:30
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