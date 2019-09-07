Политика

РБКРБКНидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России

Власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту страны, передает nu.nl.
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