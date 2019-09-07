Политика
РБКНидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Власти Нидерландов пытались предотвратить передачу России свидетеля по делу о сбитом Boeing 777 в небе над Донбассом Владимира Цемаха. Об этом говорится в письме главы МИД Нидерландов Стефа Блока парламенту страны, передает nu.nl.
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Политика
В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
РИА Новости 20:27
Гаджеты
Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии
Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.
Ferra 07:12
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Экономика
Законопроект о негосударственной пенсии одобрен правительством
Предложенная поправка установит возраст, с которого клиенты НПФ смогут получать выплаты: женщины смогут выходить на негосударственную пенсию с 55 лет, мужчины – с 60 лет.
Экономика сегодня 05 сентября в 07:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов одержал удушающую победу
Россиянин защитил статус главной звезды смешанных единоборств в бою с Дастином Пуарье Хабиб Нурмагомедов, самая яркая звезда смешанных единоборств (MMA), отстоял титул чемпиона мира в легком весе (до 70 кг), одолев американца Дастина Пуарье.
Коммерсантъ 17:30
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Политика
В Кремле приветствовали обмен между Россией и Украиной
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся, в Кремле приветствуют возвращение российских граждан на родину.
Парламентская газета 07:11
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Авто
Electric Citigo iV станет гвоздем программы Skoda во Франкфурте
На стенде бренда будет представлено немало новых моделей, основной из которых является суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический ситикар Citigo iV.
ГЛАС.RU 08:14
Армия и оружие
Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы
Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.
ТК Звезда 02:49
Футбол
Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
ТАСС 16:59
Наука
Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции
Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Общество
В Приморье около 24 тысяч жителей остались без электричества
Почти 24 тыс. жителей остались без электричества из-за сильного ветра с дождём в Приморье.
RT на русском 20:03
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Футбол
Эндрю Робертсон: «Россия – очень хорошая команда, поэтому у них все так хорошо с результатами»
Беспокойство вызывает то, как далеко мы отстали от России.
Sports.ru 16:03
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены досрочно
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
URA.Ru вчера в 03:00
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ вчера в 11:37
Единоборства
Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова
Sportbox.RU 18:04
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
РИА Новости 06:18
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Политика
Король Саудовской Аравии сменил министра энергетики страны
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о назначении нового министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны.
РБК 18:40
Политика
Какие вопросы обсудят Владимир Путин и Игорь Додон в Москве
Президент России Владимир Путин 7 сентября проведёт переговоры со своим молдавским коллегой Игорем Додоном, сообщает пресс-служба Кремля.
RT на русском 01:04