Футбол

RT на русскомRT на русскомНидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Германия — Беларусь
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Боруссия Парк»
Маттиас Гинтер
41′
Леон Горетцка
49′
Тони Кроос
55′
68′
Денис Лаптев
Виталий Лисакович
Тимо Вернер
Юлиан Брандт
68′
Робин Кох
75′
78′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
Тони Кроос
83′
Серж Гнабри
Лука Вальдшмидт
84′
84′
Павел Нехайчик
Дмитрий Бессмертный
Лука Вальдшмидт
Себастьян Руди
90′+1′
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.
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