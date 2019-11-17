Футбол

RT на русскомRT на русскомНидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Северная Ирландия — Нидерланды
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уиндзор Парк»
11′
Мартен де Рон
30′
Йоэл Велтман
36′
Мартен де Рон
Дэви Проппер
Стивен Дэвис
40′
Джордж Сэвилл
Майкл Смит
58′
65′
Стевен Бергейс
Люк де Йонг
Корри Эванс
Ниалл Макгинн
70′
Джамал Льюис
Джордан Томпсон
81′
Стюарт Даллас
84′
90′
Райан Бабел
Натан Аке
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Белфасте, завершилась со счётом 0:0.
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