Политика
Ruposters.ruНидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Позже стало известно, что он был отложен в связи с допросом Цемаха, который провели следователи из Нидерландов.
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Нидерланды попросили выдать «свидетеля» по делу MH17 Владимира Цемаха
Комсомольская правдавчера в 15:45
Генпрокуратура Нидерландов потребовала от России выдать «свидетеля» по делу MH17
БИЗНЕС Onlineвчера в 16:59
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:05, Вашингтон
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Феттель, Стролл и Элбон получили штрафные баллы
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В МВД назвали число заявлений о происшествиях на выборах
В ходе выборов по России, по состоянию на 17:00 мск, зарегистрировано 315 заявлений о происшествиях или преступлениях, треть из них не подтвердилась.
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Глава ДНР заявил о скором запуске железнодорожного сообщения с Россией
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) рассчитывают на возобновление прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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Сергей Семак: «Осорио сыграл хорошо»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче.
Матч ТВ 10:14
Политика
В ЦИК рассказали о хакерской атаке на его портал накануне выборов
"Все идёт в штатном режиме, атаки они традиционно в единый день голосования есть, но система надежно защищена", - заверил Лопатин.
РИА Новости 09:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой
Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.
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Три человека погибли в ДТП в Волгоградской области
Как отмечается, в результате инцидента погибли три человека.
Газета.Ru 11:16
Футбол
Футболиста «Челси» избили возле ночного клуба в Манчестере
Футболист «Челси» Дэнни Дринкуотер, в данный момент выступающий на правах аренды за «Бернли», на прошлой неделе был избит возле одного из ночных клубов Манчестера, сообщает The Sun.
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Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Семь человек получили травмы в ДТП, произошедшем в подмосковной Кашире, сообщил в воскресенье ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 11:23
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
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Политика
Шумков лидирует на выборах главы Курганской области
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 81,40% после обработки 0,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 11:52
Фигурное катание
Медведева упала при показе произвольной программы в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева с ошибками исполнила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.
Нева Спорт 11:43
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Казанцы всем двором прошли опрос «Наш двор»
Горожане сделали это, придя на участки для голосования Казанцы, живущие в одном из дворов Кировского района столицы Татарстана всем двором пришли на выборы в Госсовет Татарстана.
Казань24 05:21
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
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Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Кино
«Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стал фильм "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 15:00
Гаджеты
Huawei готова отказаться от технологий ARM
На встрече с журналистами на IFA2019 Ричарду Юй был задан вопрос о зависимости компании Huawei от технологий ARM и готова ли китайская компания к возможному запрету на доступ к ним.
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Армия и оружие
В ДНР подняли в воздух на передовой Знамя Победы
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Политика
Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова грузинской певицы Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам.
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Председатель бундестага предостерег критиков «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков "Северного потока-2".
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Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
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Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии
Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.
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